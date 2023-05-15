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По всей Томской области введен особый противопожарный режим

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Сегодня, 15 мая, на всей территории Томской области начал действовать особый противопожарный режим, ранее распространявшийся на 11 районов региона.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, за прошедшие выходные ликвидировано три лесных пожара в Зырянском, Асиновском и Кожевниковском лесничествах. Одно возгорание на территории Тимирязевского лесничества локализовано.

В борьбе с огнем задействованы 54 сотрудника лесопожарных станций и лесной охраны и 20 единиц техники.

Уточняется, что в лесах Томской области по условиям погоды сохраняется высокий класс пожарной опасности: 4,8. Особый противопожарный режим действует на территории всей Томской области.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара в период особого пожароопасного режима, гражданам грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 60 до 90 тыс. рублей, юридическим лицам — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Всего с начала года в регионе ликвидировано 22 лесных пожара на общей площади 200 га. Оперативность тушения составляет 100%; все лесные пожары ликвидированы в течение первых суток. В 19 случаях причиной возгораний стал переход огня с земель иных категорий, 3 пожара возникли по вине местного населения.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-9400.

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