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Для томских садоводов-любителей подготовили около 350 тыс. корней разнообразной рассады

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К началу сезона томское предприятие «Заречное» приготовило для садоводов и огородников около 350 тыс. корней разнообразной рассады овощей, саженцы плодово-ягодных кустов и деревьев, а также цветы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, этой весной особой популярностью у садоводов пользуются усы клубники и цветы. Традиционно высокий спрос на рассаду томатов, перцев и зелени.

«Мы организуем продажу нашей рассады не только в теплицах на производственной площадке предприятия, расположенной в Кисловке, но и в городских супермаркетах „Стройся“, — отметила руководитель предприятия Тамара Данилова. — Разница только в цене: непосредственно из теплицы рассаду можно приобрести дешевле. И конечно, выбор у нас здесь гораздо богаче. Сорта реализуем проверенные, испытанные в наших климатических условиях».

Также в этом году, по просьбам томичей, специалисты «Заречного» продают саженцы районированных сортов груши и вишни. В продаже можно найти саженцы яблони, смородины, облепихи, жимолости, рябины сахарной и черноплодной.

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