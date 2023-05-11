В одном из корпусов ТПУ установили скелет томского мамонта

В Горном корпусе Томского политеха установили напечатанный на 3D-принтере скелет взрослого томского мамонта. При этом часть костей — подлинные. Их нашли в начале XX века в Томской области.

Как сообщает пресс-служба вуза, арт-объект располагается в новой локации для студентов студентов «Фотон».

— В музейных фондах хранятся кости мамонта, в том числе найденные в начале XX века основателем кафедры палеонтологии ТТИ (ныне ТПУ) Михаилом Эрастовичем Янишевским в селе Молчаново Томской области. Решено было использовать их при создании арт-объекта в корпусе, а недостающие напечатать на 3D-принтере, — говорит заместитель директора Инженерной школы природных ресурсов по научно-образовательной деятельности Наталья Гусева.

В проекте были использованы останки лучшей сохранности — позвонки, лопатка, берцовые кости. В качестве прототипа выступил настоящий скелет мамонта из палеонтологического музея ТГУ. Сперва его отсканировали в два этапа. Первый — общее сканирование всего объекта, второй — детальное сканирование отдельных элементов. Затем провели моделирование.

Задачи по сканированию, камеральной обработке и моделированию помогли выполнить сотрудники Инженерной школы новых производственных технологий, печатью занимались студенты Томского политеха при участии студентки из ТГАСУ под руководством аспиранта ТПУ, директора ООО «Малое инновационное предприятие «ДИВА-3Д» Ивана Васильева.

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