«ЮВТ Аэро» в начале июня запустит рейс из Томска в Иркутск

10 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» со 2 июня запустит прямой рейс из Томска в Иркутск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского и иркутского аэропортов.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю (по вторникам и пятницам) на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути составит чуть более двух часов.

Согласно расписанию томского аэропорта «Богашево», маршрут будет действовать до 29 сентября.

В настоящее время прямые авиарейсы между двумя городами отсутствуют. Добраться из Томска в Иркутск можно на поезде (время в пути занимает более суток) или на самолете с пересадкой в Новосибирске.

Кроме того со 2 июня «ЮВТ Аэро» запустит рейс из Казани в Томск (будет выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам) и составит конкуренцию авиакомпании Nordwind Airlines, которая выполняет субсидируемый рейс по этому маршруту два раза в неделю.

Также с 1 июня «ЮВТ Аэро» приступит к выполнению рейсов из Омска в Томск дважды в неделю (по вторникам и четвергам). Оба маршрута (Томск- Казань и Томск- Омск) будут действовать до конца сентября.

«ЮВТ Аэро» выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами «ЮВТ Аэро» являются «Бугульма» и «Казань». Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.

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