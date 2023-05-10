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Девять лесных пожаров ликвидировали за сутки в Томской области

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Все лесные пожары потушили за прошедшие сутки в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на в пресс-службу регионального департамента лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки ликвидировано девять лесных пожаров — в Верхнекетском, два в Шегарском, три в Асиновском, Кедровском, Колпашевском, Кожевниковском лесничествах. К настоящему моменту действующих лесных пожаров в регионе нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

В борьбе с огнем задействовали 96 сотрудников лесопожарных станций, лесной охраны, авиаотделений и лесничеств, 27 единиц техники. Авиамониторинг ведется экипажами тремя самолетов Ан-2.

По данным департамента, всего в Томской области с начала года ликвидировано 13 лесных пожаров на общей площади 130 га. В 11 случаях причиной возгораний стал переход огня с земель иных категорий, по вине местного населения — два.

Как сообщалось, на территории Томска, Томского, Кожевниковского, Кривошеинского, Шегарского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского, Асиновского, Бакчарского, Вернекетского районов установлен особый противопожарный режим. С 15 мая режим будет действовать на всей территории региона.

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