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В Томске завершается отопительный сезон

ЖКХ, Томские новости, отопление отключили тепло отключение горячей воды когда дадут воду интересные новости В Томске завершается отопительный сезон

Сегодня, 10 мая, в Томске завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал и.о. начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня компания «ТомскРТС» начинает переводить оборудование на летний режим работы. Отключать отопление в Томске будут поэтапно: сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки, оборудование теплосетей будет выводиться из работы. Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей.

В сообщении уточняется, что за грядущий ремонтный сезон ресурсоснабжающей организации предстоит подготовить к следующему отопительному сезону более 600 км городских теплосетей, капитальной отремонтировать и реконструировать более 10 км теплосетей, а также восстановить тепловую изоляцию на 4 км надземных теплотрасс.

Кроме того, подрядчик департамента городского хозяйства продолжит ремонт выносных теплоузлов и ветхих сетей. В городском бюджете на эти цели заложено 20 млн рублей.

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