Томичей приглашают на арт-ночь в Музей славянской мифологии

4 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Первом музей славянской мифологии пройдет арт-ночь, на которой томичи создадут коллективный арт-объект, посмотрят фильм под открытым небом и сходят на театрально-мистический променад.

Как уточняют организаторы, мероприятие пройдет 19 мая в рамках всероссийской акции Ночь музеев.

«Тема грядущей Ночи музеев — Опыт. Через искусство расскажем об опыте как эксперименте — важной части жизни художника. Окунёмся в историю Сибири, погрузимся в опыт предков. Опыт чувственный, эмоциональный, физический, ментальный, духовный и социальный», — обещают в Первом музее славянской мифологии.

В программе мероприятия: открытие выставки Светланы Оспищевой «Мистерия маски» (г. Ивантеевка, Московская область), модный показ от моделей NovoModels и создание коллективного арт-объекта — маски.

Вечером 19 мая на крыше музея гостей ждет показ фильма «Для чего эти стены» режиссёра Лидии Филипповой, созданный «Кинокомпанией Юрия Яшникова» при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа.

Также в программе паблик-ток «Искусство, которое меняет город: кто, зачем и для кого?» c экспертами и художниками фестиваля «Лики Сибири», рассказывающего об истории региона на языке современного искусства (проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).

Гостей вечера ждут театрально-мистический променад с театром «Категория» и коллаборацией С.К.Ï.Ф (Сказочный Карнавал Ïнтегральных Фантазий), спектакли от студии "Доступные сказки" и мастер-классы для детей.

Закончится вечер танцевальным перформансом с масками от арт-команды Ксении Беленковой.

Кроме того, весь вечер томичи смогут насладиться видами на исторический район «Болото» с крыши музея под музыкальное оформление от Алексея Стэфанского.

Вечер стартует в 19.00 на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов — 350/550 рублей. Приобрести их можно здесь и кассе музея.

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