Пожар в томском селе Дзержинское локализован

3 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске пожарные локализовали пожар в селе Дзержинское в 16.25.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. На месте работают 12 единиц техники и 45 человек.

Напомним, сегодня, 3 мая, в Томске в селе Дзержинское загорелись три жилых дома и надворные постройки. По предварительным данным, площадь пожара составляет 300 кв. метров.

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