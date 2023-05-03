18+
18+
РЕКЛАМА

Пожар в томском селе Дзержинское локализован

Происшествия, Томские новости, пожар горит сводка происшествий жесть Томска интересные новости Пожар в томском селе Дзержинское локализован

В Томске пожарные локализовали пожар в селе Дзержинское в 16.25.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. На месте работают 12 единиц техники и 45 человек.

Напомним, сегодня, 3 мая, в Томске в селе Дзержинское загорелись три жилых дома и надворные постройки. По предварительным данным, площадь пожара составляет 300 кв. метров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске сотрудники МЧС патрулируют берег Томи

29 апреля 2023
Томские новости

Новый подрядчик по отлову животных начинает работать в Томске

19 апреля 2023
Томские новости

Повторный тендер на строительство поликлиники в Южных Воротах Томска объявят до конца года

27 апреля 2023
Томские новости

В Томске до четверга изменится схема движения автобуса №29

18 апреля 2023
Томские новости

В Томске пройдет иммерсивный спектакль с перемещением по городу

20 апреля 2023
Томские новости

Томские ученые изучат неизвестные ранее архивные материалы Григория Потанина

25 апреля 2023
Томские новости

АКРА повысило рейтинг Томска и его облигаций до уровня «ВВВ+(RU)», прогноз «стабильный»

17 апреля 2023
Томские новости

Томские ученые научили нейросеть выделять компоненты из сложных газовых проб

19 апреля 2023
Томские новости

Томские школьники поборются за победу в финале турнира «Умножая таланты»

18 апреля 2023