В «Профессорской квартире» завершили первый этап проекта о дореволюционной фотографии в Томске

4 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Иван Атапин

Проект частного музея «Профессорская квартира» «Панорама в лицах: начало томской фотографии» вышел на второй этап — оцифровки и категоризации дореволюционных фото, сделанных в Томске.

— Мы закончили первый этап — приобретение и настройку техники. В нашем музее есть замечательная экспозиция, но не было необходимого для исследовательской работы оборудования. Теперь благодаря Фонду [президентских грантов] у нас появились большеформатный сканер, ноутбук, а также проектор и экран для него — они будут задействованы на лекциях, — рассказал «Томскому Обзору» сооснователь музея Иван Атапин.

По его словам, теперь проект ждет этап оцифровки, в котором примут участие волонтеры. Основные трудности, связанные с работой со старыми фотографиями Иван называет сложность их атрибуции.

Коллекция старых фото на стене музея «Профессорская квартира» Фото: Иван Атапин

— Не всегда удается установить, сделан ли снимок в Томске или нет. Паспарту с подробной фирменной информацией — не самое распространенное явление. А любительские снимки и вовсе зачастую невозможно атрибутировать — нет никакой информации, никто не помнит ни обстоятельств создания, ни имена портретируемых, — отметил Иван Атапин. — Что касается студийных фотографий, для облегчения работы мы уже сейчас составляем сводный список всех томских фотозаведений и мастеров, которые вели свою деятельность в дореволюционный период.

После оцифровки в «Профессорской квартире» пройдут открытые лекции по истории томской фотографии и известным томским фотомастерам, а также лекция-дискуссия о семейных (частных) фотоархивах и работе с ними.

Кроме того, в июле–августе томичей ждут три встречи с томскими фотографами, которые используют традиционные техники и методы. В сентябре в рамках проекта пройдет первая в Томске пешеходная экскурсия по локациям, связанным с историей фотографии.

Старые фотографии из музейного архива Фото: Иван Атапин

— У нас уже есть несколько идей по этому маршруту. Набралось достаточное количество интересных точек, — уточнил Иван Атапин.

Финальным этапом проекта станет выпуск альбома-каталога, посвященного томской фотографии до 1917 года. В него войдут оцифрованные снимки из собрания «Профессорской квартиры», а также отдельные материалы из частных коллекций и других институций. Ознакомиться с ним можно будет на сайте музея и в электронных библиотеках.

Напомним, проект «Панорама в лицах: начало томской фотографии» стартовал в начале 2023 года. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Горожане могут принять в нем участие, поделившись томскими фотографиями, сделанными до 1917–1918 годов. Для этого необходимо прислать скан-копию, либо передать подлинник в дар. Сделать это можно, связавшись с представителями музея по электронной почте museumtomsk@gmail.com.

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