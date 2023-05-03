Томичи смогут бесплатно привиться от кори

3 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская область получила 10 тысяч доз вакцины от кори для проведения бесплатной подчищающей иммунизации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Врачи рекомендуют вакцинироваться тем жителям региона, которые не болели корью, не были привиты или делали прививку однократно, а также контактным с заболевшими. Иммунизацию должны проходить работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовики и работники пунктов пропуска через госграницу. Для того чтобы поставить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Корь — острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и сопровождающееся высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Заболевание может вызывать тяжелые осложнения: судороги, воспаление легких или головного мозга.

Кроме того, специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики: мыть руки, промывать нос, регулярно проветривать помещение. При подозрении на наличие признаков кори, либо при контакте с зараженным корью человеком необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Напомним, в Томской области работает круглосуточная горячая линия по профилактике кори: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850. По указанным телефонам можно получить информацию о признаках и профилактике заболевания, а также о том, кому показана вакцинация.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».