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Спортсмены из Томской области привезли 8 медалей с всероссийских соревнований по ушу

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Спортсмены из Томской области стали обладателями 8 медалей разного достоинства на прошедшем в Москве чемпионате и первенстве России по ушу в различных категориях, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил с 24 по 29 апреля в Москве и собрал более 900 участников. Томскую область представляли спортсмены среднеобразовательной школы №15 и школы ушу «Северный дракон».

Томская спортсменка Арина Байбородова в дисциплине «тайцзицюань» смогла стать победительницей турнира среди юниорок. В этой же дисциплине среди юниоров бронзовая медаль досталась Ярославу Бузаеву.

Среди девушек победительницей первенства в дисциплине «винчун» стала Кристина Корнеева. Арина Христюкова и Алиса Батракова стали первыми в дисциплине «дуйлянь».

Среди юношей в дисциплине «дуйлянь» на вершину пьедестала поднялись Сергей Бодаруев и Прохор Шилов. Также Сергей Бодаруев стал почётным бронзовым призёром в дисциплине «винчун».

Спортсменов к состязаниям подготовили Галина Васильченко, Анна Шаломеева, Екатерина Мархель и Виталий Лузин.

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