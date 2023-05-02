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Томские приставы нашли алиментщицу, которая пыталась от них спрятаться

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В Томске судебные приставы нашли алиментщицу, которая задолжала миллион рублей на содержание своей дочери.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, лишенная родительских прав томичка не оплачивает содержание ребенка, который находится под опекой. Женщина уже привлекалась к административной ответственности, однако, не стала исполнять назначенное судом наказание — 20 часов обязательных работ.

Кроме того, в отношении неплательщицы необходимо было возбудить уголовное дело за неуплату алиментов.

Чтобы доставить должницу в отделение судебный пристав направился к ней домой. Открывший двери мужчина сообщил, что разыскиваемая женщина ушла.

«Однако скрип пола за его спиной говорил о том, что гражданин не один. Не поверив ему, пристав прошел в квартиру и обнаружил притаившуюся должницу», — говорится в сообщении.

В итоге женщину в отдел, где сообщили о необходимости отбыть административное наказание, а также оформили необходимые документы для возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов.

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