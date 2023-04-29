В Томске сотрудники МЧС патрулируют берег Томи

29 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сразу несколько групп в составе сотрудников, пожарных и инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Томской области патрулируют правый берег Томи в Томске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, патрули не позволяют людям забираться на льдины и объясняют, к чему это может привести.

Представители ГУ МЧС просят горожан не рисковать своими жизнями и следить за детьми, чтобы не случилось трагедии.

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