Жители двух микрорайонов Томска остались без воды из-за порыва водовода

Сегодня, 29 апреля, в Томске жители микрорайонов Жилмассив и Молодежный остались без воды из-за порыва водовода на Иркутском тракте, 152.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сейчас бригады «Томскводоканала» работают над устранением повреждения. Предполагается, что отключение продлится до 13.00.

Для людей организован подвоз воды, бочка находится на ул. Высоцкого, 6. В случае, если водоснабжение будет отсутствовать дольше, томичи могут обратиться за информацией в «Томскводоканал» по телефону 90-50-90 и в оперативно-дежурной службу 005.

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