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Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Томске

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Сегодня утром, 28 апреля, в Томске под колеса Chery A19 попала 73-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.10 на Иркутском тракте, 173. По предварительным данным, женщина-пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль.

В результате ДТП пострадавшую доставили в медучреждение для осмотра.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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