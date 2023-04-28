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Томская компания отстояла права волгоградской столовой на песню Виктории Дайнеко

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Томская компания «Бубука» выиграла суд против Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности. Предметом спора стали песни Виктории Дайнеко, группы «Дабро» и Тома Боксера.

Как уточняют в пресс-службе компании, представители РАО и ВОИС усомнились в правах Игоря Матвиенко на песню Виктории Дайнеко и подали в суд на столовую, которая находится в здании Арбитражного суда за трансляцию песни «Крылья». Интересы столовой в суде представляла «Бубука» с которой организация общественного питания подписала договор.

В Арбитражный суд Волгоградской области и РАО были направлены письма от Продюсерского центра И. Матвиенко, подтверждающие правомерность использования песни Виктории Дайнеко клиентами томской компании. Музыканты группы «Дабро» также лично написали письмо в суд, в котором сообщили, что имеют прямой договор с «Бубукой», получают авторский гонорар от этой компании и не желают иметь ничего общего с РАО и ВОИС.

По третьему треку, проходящему по этому делу «Morena» Тома Боксера, юристам БУБУКИ пришлось дойти до Румынии, чтобы предоставить в суд по требованию истца дополнительные доказательства наличия авторских прав.

Судебное разбирательство длилось полгода и завершилось победой томской компании.

Подробнее о компании «Бубука» мы писали тут и тут.

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