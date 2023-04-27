В Томске заменили плиты на въезде на Коммунальный мост

В ночь на четверг, 27 апреля, в Томске подрядчик заменил и поднял плиты на въезде на Коммунальный мост.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы велись в районе 9 опоры моста. Специалисты заменили и подняли дорожные плиты, устранив перепад высот в месте их стыковки с дорожным полотном.

В ночь на 29 апреля выравнивание плит и асфальтирование стыков на Коммунальному мосту продолжится. Для этого с 0.00 до 5.00 здесь будет полностью ограничено движение транспорта.

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