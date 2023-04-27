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В майские праздники почтовые отделения в Томской области будут работать по измененному графику

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В связи с грядущими праздниками почтовые отделения Томской области изменят график работы, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, первое и девятое мая для этих учреждений станут выходными днями. Восьмого мая почтовые отделения региона будут работать по графику воскресенья, а со второго по седьмое мая — в обычном режиме.

Уточняется, что в выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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