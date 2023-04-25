У Томского областного онкодиспансера новый главврач

Новым главным врачом Томского областного онкодиспансера назначен Максим Грищенко. Ранее он исполнял обязанности руководителя этого медучреждения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Максим Грищенко в 2006 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», в 2008 году ординатуру по специальности «Хирургия», в 2012 году — интернатуру по специальности «Онкология». В этом же году ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.

Начал работать фельдшером станции скорой медицинской помощи. Позже был врачом-хирургом в разных медучреждениях Томска, заведующим хирургическим отделением, врачом-хирургом клиник общей хирургии СибГМУ. В Томском областном онкодиспансере прошел путь от заведующего отделением — врача-онколога до и.о. главного врача.

Максим Грищенко совмещает организаторскую работу с практической медициной и научно-преподавательской деятельностью. С 2020 года является доцентом, и.о. заведующего кафедрой хирургии с курсом мобилизационной подготовки и медицины катастроф СибГМУ. Врач высшей квалификационной категории. Написал 49 научных работ, 6 патентов Российской Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.

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