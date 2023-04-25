Объявлены победители ежегодной олимпиады «Умножая таланты»

25 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Более тысячи школьников 8-11 классов из разных регионов России соревновались в решении комбинированных задач по математике, химии, информатике и инженерии. Победителями стали участники из Тюмени, Мегиона и Оренбурга, в число призеров также вошли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Ямала. Они получат дополнительные баллы к ЕГЭ и поддержку на старте будущей карьеры.

«Умножая таланты» — один из крупнейших российских образовательных проектов поддержки одаренных старшеклассников. Победа в нем дает до десяти дополнительных баллов при поступлении в ряд вузов и возможность сделать первые шаги в будущей профессии. Олимпиада организована компанией «Газпром нефть» совместно с университетами из шести регионов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

В личном зачете учитываются баллы за решение участниками конкурсных задач по математике, химии, информатике и смежным наукам. Финальным заданием является командная подготовка инженерного или научного проекта. Среди разработок этого года — прототип лабораторного робота, который умеет смешивать реагенты, различные «умные» датчики, программы для 3D-принтеров и система работы с грузами на складах без участия человека.

Помимо бонусных баллов к ЕГЭ призеры «Умножая таланты» получат дополнительную образовательную и карьерную поддержку. Например, смогут пройти специальные подготовительные курсы для абитуриентов. Или уже во время учебы в университете на поддерживаемых «Газпром нефтью» специальностях — попасть на стажировку в технологические центры компании и получить свою первую зарплату.

«Дополнительные баллы к ЕГЭ — это приятный бонус, но ценность этой олимпиады также и в возможности стать частью проектной команды, приложить руку к созданию реальных проектов. Чем быстрее абитуриент сможет погрузиться в такой формат работы, тем больше у него шансов уже на 1-2 курсе присоединиться к серьезному научному проекту или стартапу. На этом и строится сотрудничество ИТМО и „Газпром нефти“ — студенты работают над практико-ориентированными исследованиями для промышленности», — Дарья Козлова, первый проректор Университета ИТМО.

«Нефтегазовая индустрия сегодня — одна из самых высокотехнологичных. По масштабу задач мы можем посоревноваться с космической отраслью. Цифровые двойники, нейросети, новые высокопрочные материалы, беспилотные технологии и многие другие — неотъемлемые атрибуты нашей работы. Но у развития технологий нет конечной точки — это эволюционный процесс, который постоянно на высокой скорости стремится вперед. Тут ценится ум, креативность и способность смотреть на привычные процессы под новым углом зрения. Причем не важно из какого города автор той или иной идеи. География участников проекта „Умножая таланты“ это подтверждает. Именно эти ребята и их видение через несколько лет станут драйверами технологического развития всей нашей страны», — Алексей Вашкевич, директор по технологическому развитию «Газпром нефти».

«На турнире „Умножая таланты“ школьники работают в смешанных командах над реальными инженерными и научными задачами, создают общий сложный продукт — роботов, программы, датчики. Именно так ребятам и предстоит взаимодействовать в университете, постоянно оттачивая свои знания на практике в командах, а потом уже как действующим специалистами на предприятиях, в компаниях, в собственном технологичном бизнесе. Абсолютно все современные инженерные проекты — от смартфона до космического корабля — создаются только командами, они не посильны инженерам-одиночкам. И мы ждем в Томском политехе призеров и победителей проекта, кто освоил этот навык слаженной командной работы», — Михаил Соловьев, проректор по образовательной деятельности Томского политехнического университета:

«С ребятами из своей команды я познакомилась в процессе подготовки к турниру, у нас сложилась очень дружеская рабочая атмосфера, и мы сумели стать лучшими в финале в своей номинации „ИТ“. Таких добрых знакомств в процессе турнира сложилось много — с ребятами из Ханты-Мансийска, Москвы и нашего Томска. „Умножая таланты“ — это отличный проект, где каждый может утвердиться в правильном выборе своей будущей профессии, прокачать имеющиеся способности и обрести новые компетенции. Лично мне особенно запомнились экскурсии в питерские вузы, научные центры „Газпром нефти“: доброжелательные преподаватели и студенты, дружеская атмосфера, отзывчивые эксперты. Рекомендую всем, кто еще сомневается, участвовать в турнире „Умножая таланты“. Эта страница будет одной из самых полезных и незабываемых в вашей школьной жизни», — Олеся Богданова, ученица 11 класса «Сибирского лицея», участница турнира «Умножая таланты», г. Томск.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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