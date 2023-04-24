В Томской области начался ледоход на Томи
24 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания
Сегодня, 24 апреля, в Томской области начался ледоход на Томи. Его голова находится в районе села Батурино Томского района, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Уточняется, что к утру вторника, 25 апреля, ледоход может дойти до Томска.
Напомним, в прошлом году ледоход на Томи в Томской области начался 10 апреля.
Ранее сообщалось, что 19 апреля в Томской области начался ледоход на Оби.
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