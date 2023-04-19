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В Томской области начался ледоход на Оби

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Ледоход на Оби начался в Томской области — его голова находится в 3 километрах ниже села Уртам Кожевниковского района.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, за прошедшие сутки она продвинулась на 2 километра.

Уточняется, что из-за похолодания на остальных реках региона замерзли закраины, и подвижек льда не наблюдается.

Напомним, в прошлом году ледоход на Томи в Томской области начался 10 апреля.

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