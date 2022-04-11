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Ледоход-2022 в Томске

Сегодня утром, 11 апреля, в Томске начался ледоход на Томи.

Голова ледохода пересекла границу Томской области 10 апреля в 16.20. Следующим утром, 8.00, голова ледохода находилась в районе Мясокомбината. Позже, к 11.00, Томь полностью вскрылась на территории областного центра. Голова ледохода добралась до Северска.

Ранее эксперты предполагали, что лед на Томи в границах Томской области тронется с 15 по 18 апреля, на Оби — после 20 апреля. Также Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Томской области прогнозировали благоприятный сценарий ледохода.

Фото: Серафима Кузина

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