Томичи смогут посмотреть, как цветет клюква

В Томске стартуют экскурсии, участники которых смогут прогуляться как по историческому району города, так и по Васюганскому болоту.

Как сообщают организаторы, всего предусмотрено два болотных тура. Они предполагают прогулку по томскому району Болото от Первого музея славянской мифологии, а также трансфер до Бакчара и обратно. В пути участники экспедиции смогут попробовать беляши в селе Плотниково, прокатиться на «самокатах» (спецтехника с огромными колёсами) и пройтись по территории Васюганского болота посмотреть на цветение клюквы. «Мы будем идти по мягкому покрывалу мха в несколько метров толщиной», — говорится в сообщении.

В дороге участников поездки ждут ароматный чай, бутерброды с бакчарским маслом, угощение лосятиной, рассказы о местной фауне и фотосессия.

Экспедиции стартуют в 8.00. Возвращение в Томске запланировано в 19.00.

Туры пройдут 30 апреля и 8 мая. Стоимость — 8 500 рублей. Записаться можно ссылке.

Поездки организуют государственный Заповедник «Васюганский», АНО «Координационный центр ЕТИС», Первый Музей Славянской мифологии.

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