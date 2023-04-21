В зоотехники пойду, пусть меня научат: компания «Сибагро» познакомила школьников с агропромышленными профессиями

21 апреля 2023 / На правах рекламы / Фото: АО «Сибагро»

На этой неделе по всей России проходит Единый день открытых дверей в рамках программы «Профессионалитет». В Томской области сотни школьников посетили мясокомбинат, птицефабрику и корпоративный музей компании «Сибагро». Мальчишкам и девчонкам показали, как устроены современные цеха, рассказали о плюсах работы в холдинге и поделились секретом создания вкусной колбасы.

На мясокомбинате дети увидели технологию приготовления сарделек, сосисок и пельменей. Узнали, кто такие обвальщики и почему они носят кольчужные перчатки, как у рыцарей. Юные экскурсанты с интересом наблюдали за работающими конвейерами и задавали много вопросов о том, как стать частью команды «Сибагро».

Птицефабрика удивила гостей системой автоматического сбора яйца. По окончании образовательного экскурса школьники без труда понимали в чем различие между яйцами I и II категорий и по цвету перьев определяли породу несушек.

— Мне понравилась экскурсия тем, что нам подробно объяснили, как до нас доходят яйца. Как их собирают в подложки, пакуют и вывозят, — делится впечатлениями ученица 9 класса из п. Молодежный Виктория Семенова.

Школьники из п. Мирный начали свое знакомство с компанией в корпоративном музее «Сибагро». Здесь они узнали об истории холдинга и интересных фактах о его сотрудниках. Приятным сюрпризом стали дегустация продукции, фотосессия с талисманом и памятные подарки.

— Наша задача, как работодателя, рассказать о карьерных перспективах, которые ждут будущих выпускников в нашей компании. Важно еще со школьной скамьи показать детям то, как устроена жизнь в продвинутом агрохолдинге. Что это, в большинстве своем, белые халаты и автоматизация, а не ведра и лопаты. Работа в АПК — это не только стабильность, но и инновации, и профессиональный рост, — говорит руководитель корпоративного центра обучения «Сибагро» Руслана Сергеевна.

Компания «Сибагро» стала участником реализации программы «Профессионалитет» в 2022 году. Ее цель — помочь будущим выпускникам сделать правильный выбор профессии и трудоустроиться на ведущие предприятия родного региона. Для этого холдинг подписал трехстороннее соглашение с Томским аграрным колледжем (ТАК) и департаментом профобразования о партнерстве. Уже сегодня сотрудники «Сибагро» и колледжа разрабатывают образовательные проекты и обучают студентов. А чтобы будущие аграрии учились в комфортных условиях, компания оборудовала в ТАК мастерские и лаборатории, помогла провести ремонт в общежитии.

Фото: АО «Сибагро»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».