18+
18+
РЕКЛАМА

В зоотехники пойду, пусть меня научат: компания «Сибагро» познакомила школьников с агропромышленными профессиями

Сибагро, Томские новости, томск новости сельское хозяйство сибагро мероприятия школьники агропромышленные профессии В зоотехники пойду, пусть меня научат: компания «Сибагро» познакомила школьников с агропромышленными профессиями

На этой неделе по всей России проходит Единый день открытых дверей в рамках программы «Профессионалитет». В Томской области сотни школьников посетили мясокомбинат, птицефабрику и корпоративный музей компании «Сибагро». Мальчишкам и девчонкам показали, как устроены современные цеха, рассказали о плюсах работы в холдинге и поделились секретом создания вкусной колбасы.

На мясокомбинате дети увидели технологию приготовления сарделек, сосисок и пельменей. Узнали, кто такие обвальщики и почему они носят кольчужные перчатки, как у рыцарей. Юные экскурсанты с интересом наблюдали за работающими конвейерами и задавали много вопросов о том, как стать частью команды «Сибагро».

Птицефабрика удивила гостей системой автоматического сбора яйца. По окончании образовательного экскурса школьники без труда понимали в чем различие между яйцами I и II категорий и по цвету перьев определяли породу несушек.

— Мне понравилась экскурсия тем, что нам подробно объяснили, как до нас доходят яйца. Как их собирают в подложки, пакуют и вывозят, — делится впечатлениями ученица 9 класса из п. Молодежный Виктория Семенова.

Школьники из п. Мирный начали свое знакомство с компанией в корпоративном музее «Сибагро». Здесь они узнали об истории холдинга и интересных фактах о его сотрудниках. Приятным сюрпризом стали дегустация продукции, фотосессия с талисманом и памятные подарки.

— Наша задача, как работодателя, рассказать о карьерных перспективах, которые ждут будущих выпускников в нашей компании. Важно еще со школьной скамьи показать детям то, как устроена жизнь в продвинутом агрохолдинге. Что это, в большинстве своем, белые халаты и автоматизация, а не ведра и лопаты. Работа в АПК — это не только стабильность, но и инновации, и профессиональный рост, — говорит руководитель корпоративного центра обучения «Сибагро» Руслана Сергеевна.

Компания «Сибагро» стала участником реализации программы «Профессионалитет» в 2022 году. Ее цель — помочь будущим выпускникам сделать правильный выбор профессии и трудоустроиться на ведущие предприятия родного региона. Для этого холдинг подписал трехстороннее соглашение с Томским аграрным колледжем (ТАК) и департаментом профобразования о партнерстве. Уже сегодня сотрудники «Сибагро» и колледжа разрабатывают образовательные проекты и обучают студентов. А чтобы будущие аграрии учились в комфортных условиях, компания оборудовала в ТАК мастерские и лаборатории, помогла провести ремонт в общежитии.

Фото: АО «Сибагро»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Горожанам представили орнаментальное искусство Томска

4 апреля 2023
Томские новости

Томские ученые создали уникальные установки для производства и сжигания «горючего льда»

22 марта 2023
Томские новости

В томском Ботсаду в третий раз пытаются вырастить дуриан

27 марта 2023
Томские новости

В Томске заработали пункты серопрофилактики

18 апреля 2023
Томские новости

В Томске завершился фестиваль современного танца «И это, по-твоему, искусство?»

11 апреля 2023
Томские новости

Сети водоснабжения в томском посёлке Наука построят до 15 ноября

31 марта 2023
Томские новости

На Коммунальном мосту Томска на сутки ограничат движение большегрузов

12 апреля 2023
Томские новости

Новый подрядчик по отлову животных начинает работать в Томске

19 апреля 2023