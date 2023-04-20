«Монолит-строй» в 2022г снизил чистую прибыль в 2,4 раза на фоне падения производства

20 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске) в 2022 году получило 713 млн рублей чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что в 2,4 раза меньше, чем в 2021 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные отчетности компании.

Выручка сократилась на 9,6% — до 7,646 млрд рублей, тем не менее, этот показатель является сравнительно высоким для компании — до 2020 года включительно выручка не превышала 5,2 млрд рублей. Экспортная выручка упала на 9,5% — до 2,193 млрд рублей (крупнейшие покупатели находятся в Узбекистане и Казахстане). Себестоимость в 2022 году выросла на 13% — до 5,45 млрд рублей.

При этом производственные показатели «Монолит-строя» в 2022 году снизились: производство плит МДФ и ХДФ упало на 28% (до 282 тыс. куб. метров, в основном в части шлифованных плит МДФ — продажи этой продукции сформировали 62% выручки в прошлом году), стеновых панелей — на 32% (до 4,343 млн кв. метров), ламинированных напольных покрытий — на 5% (до 9,032 млн кв. метров).

Также сообщалось, что в конце 2022 года предприятия сферы ЛПК в регионе столкнулись со сложностями при сбыте продукции. Речь идет о проблемах с экспортом лесоматериалов в азиатские страны. В настоящее время продукция ЛПК вывозится из региона через ближайший пункт пропуска через границу в Курганской области, расположенный далеко от Томской области.

Завод МДФ «Латат» был введен в 2010 году, в 2012 году вышел на проектную мощность. Предприятие имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (межкомнатные двери, ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным самой компании, она является одним из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

ООО «Монолит-строй», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2004 году, в равных долях принадлежит кипрской Entomo Ltd и Ирае Гильмутдиновой.

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