ФК «Томь» закончил 2022 год с убытком в 200 млн рублей

19 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Чистый убыток футбольного клуба «Томь» (ООО «ФК «Томь») по итогам 2022 года составил 199 млн рублей против 1 млн рублей прибыли годом ранее, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные в бухгалтерской отчетности клуба по РБСУ.

Выручка ФК в 2022 году снизилась в 39,8 раза — с 323,3 млн рублей до 8,1 млн рублей.

Кредиторская задолженность «Томи» возросла с 61,9 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 163 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская снизилась с 9,6 млн рублей до 572 тыс. рублей.

ФК «Томь» по итогам прошлого сезона занял 14-е место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России. Тем не менее, в мае 2022 года «Томи» отказали в получении лицензии для участия в новом сезоне, а в конце месяца занимавший должность врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование ФК из бюджета региона. В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

Власти Томской области планировали избежать банкротства ФК. Вместе с тем, в настоящее время экс-тренерами женского состава клуба инициировано банкротство клуба. Кроме того, о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве сообщал подрядчик строительства юниорского стадиона — ООО «Электромонтаж» из-за долга в 2,2 млн рублей.

К концу ноября общие долги превысили 200 млн рублей. Гендиректор клуба Татьяна Смирнова сообщала журналистам, что существует вероятность ликвидации клуба, не удается погасить долги по зарплате, поэтому она написала заявление об уходе и уволилась в начале нынешнего года.

Также стало известно, что «Томь» готовится к исключению из РФС и закрытию академии, а в начале февраля 2023 года СКР возбудило уголовное дело о невыплате зарплат работникам футбольного клуба на сумму порядка 27,5 млн рублей.

«Томь» традиционно финансировался «Газпромом» и «Газпромнефтью», переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку. В 2022 году, согласно сообщению ФК «Томь», он вел переговоры с «Газпромом» по продлению договора.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».