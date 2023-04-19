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Открытие выставки «Рудник Днепровский» в Томске перенесено на май

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Открытие выставки «Рудник Днепровский», которое должно было состояться 21 апреля в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД», перенесено на 12 мая.

По словам соавтора экспозиции, томской художницы Лукии Муриной, часть работ не успевает приехать к назначенной ранее дате. До этого выставка размещалась в московском Музее истории ГУЛАГа.

Напомним, экспозиция томских художников Лукии Муриной и Николая Исаева «Рудник Днепровский» представляет собой результат творческого исследования лагерно-промышленного комплекса и жизни томича Всеволода Пепеляева (сына подполковника русской армии, генерал-лейтенанта Белой армии Анатолия Пепеляева), который провел там 9 лет.

Выставка состоит из двух блоков. Первый посвящен индустриальному ландшафту Магаданской области — территории бывшего лагеря Днепровский, вторая — истории жизни томича Всеволода Пепеляева. Экспозиция включает печатную графику, живопись, фроттажи, снятые с поверхностей лагерных построек и видеодокументацию этого процесса, а также ассамбляж, в котором собрано много разных техник: живопись на холсте и дереве, гуммиарабиковая печать, графика.

Как шла работа над экспозицией читайте в нашем материале.

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