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Томские актеры прочтут несерьёзные рассказы Саши Черного

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В томской рюмочной «Спиритс» 20 апреля пройдет читка ироничных рассказов писателя и поэта Саши Черного. Перед зрителями выступят артисты Томского областного театра драмы Екатерина Мельдер и Данила Дейкун, сообщает организатор мероприятия Мария Симонова.

Саша Черный — писатель и поэт, один главных авторов культового в начале ХХ века журнала «Сатирикон».

«В своих текстах он давал емкие ироничные советы поэтам и художникам, учил рекламе и саморекламе, просто подсказывал, как пережить трудное и непредсказуемое время. Прошло 100 лет, а его рассказы звучат очень современно. А еще Саша Черный умел пародировать — в том числе и модные детективные романы. Но одной сатирой не ограничивался, и тем трогательнее звучат его лирические тексты», — говорится в сообщении.

Зрителей ждут «путешествие» в Москву начала ХХ века и на итальянский курорт, детективная интрига и неустаревающие советы.

Кроме того, гостей встречи получат промокоды на скидки от центра красоты «Подружка невесты» и возможность выиграть сертификат на процедуру ароматерапевтического массажа.

Читка начнется в 19:00 по адресу: ул. Люксембург, 5/1. Стоимость билетов: 500 — 600 рублей, забронировать их можно по WhatsApp +7-905-991-0583 или в личных сообщениях группы мероприятия во ВКонтакте.

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