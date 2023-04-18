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В Парабель идет скоростной интернет «Ростелекома»

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«Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в селе Парабель Томской области. По собственному инвестиционному проекту оператор планирует проложить до конца года 50 километров кабеля.

Оптика «Ростелекома» даст абонентам возможность пользоваться интернетом на скорости до 200 Мб/сек, смотреть интерактивное телевидение при помощи видеосервиса Wink, а также устанавливать домашнее видеонаблюдение и следить за хозяйством, детьми или пожилыми родственниками через приложение на смартфоне.

«Строительство оптических линий в области — задача трудоемкая и требует немалого времени. В прошлом году мы подключили в Парабели один микрорайон — Кирзавод. В этом году стоит задача охватить оптикой все сельское поселение, — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. — География региона обширна, но мы своей целью видим развитие связи в удаленных территориях и улучшение качества жизни местных жителей».

Сейчас в Парабели компания предоставляет свои услуги по медным линиям, и жители уже давно ждут оптоволокно в свои дома. Строительство ВОЛС будет производиться поэтапно и охватит в том числе деревни Бугры, Сухушино и Костарево. В первую очередь «Ростелеком» начнет подключать многоквартирные дома, затем частный сектор. В итоге почти 2,5 тысячи семей получат доступ к современным услугам оператора.

Более подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг можно узнать на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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