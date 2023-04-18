ЗАТО Северск намерен привлечь кредит на 146,4 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

18 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Википедия

Администрация закрытого города Северск (Томская область) объявила аукцион для привлечения невозобновляемой кредитной линии на 146,4 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта.

Кредитные средства привлекаются на срок до 20 декабря 2025 года для покрытия дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств города.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 24,9 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля, итоги предполагается подвести 26 апреля.

Согласно данным на сайте финансового управления администрации Северска, дефицит бюджета составлятет2,4% от расходов. Муниципальный долг на 1 апреля составил 250,3 млн рублей, все средства приходятся на бюджетные кредиты.

ЗАТО Северск — крупнейший город России, имеющий пропускной режим. Город расположен в 10 км к северо-востоку от Томска.

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