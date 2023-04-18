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ЗАТО Северск намерен привлечь кредит на 146,4 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Томские новости, Экономика и финансы, деньги финансы стабильность экономическая система ЗАТО Северск намерен привлечь кредит на 146,4 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Администрация закрытого города Северск (Томская область) объявила аукцион для привлечения невозобновляемой кредитной линии на 146,4 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта.

Кредитные средства привлекаются на срок до 20 декабря 2025 года для покрытия дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств города.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 24,9 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля, итоги предполагается подвести 26 апреля.

Согласно данным на сайте финансового управления администрации Северска, дефицит бюджета составлятет2,4% от расходов. Муниципальный долг на 1 апреля составил 250,3 млн рублей, все средства приходятся на бюджетные кредиты.

ЗАТО Северск — крупнейший город России, имеющий пропускной режим. Город расположен в 10 км к северо-востоку от Томска.

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