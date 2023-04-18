В Томске до четверга изменится схема движения автобуса №29

18 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В связи с проведением ремонтных работ на тепломагистрали №8 по ул. Беринга в Томске временно изменится схема движения автобуса №29.

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршрутки в направлении от ул. Мичурина к Иркутскому тракту будут двигаться по схеме: ул. Мичурина — ул. Б. Куна — ул. С. Лазо — ул. Беринга — Иркутский тракт — далее по маршруту. Движение в направлении к ул. Мичурина останется без изменений.

Предполагается, что изменения будут действовать с 9.00 вторника, 18 апреля, до 24.00 четверга, 20 апреля.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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