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В Томске обновят систему уборки города

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В Томске будет работать новая система уборки города. Об этом сегодня во время обхода пр. Кирова заявил и. о. мэра Михаил Ратнер.

Как уточняет пресс-служба мэрии, новый порядок предполагает разграничение зон ответственности между МБУ «Томск САХ» и районными администрациями. Также для подрядчиков будет введена жесткая система мотивации.

«Сейчас Томск САХ и районные администрации перекладывают ответственность за уборку друг на друга. В результате страдают жители. Принцип будет такой: за центр города отвечает САХ, за все, что происходит в районах, — местные администрации. Мы будем жёстко спрашивать за качество уборки. Главы должны ежедневно пешком ходить по вверенным территориям и общаться с людьми», — отметил Михаил Ратнер.

В сообщении отмечается, что предполагаемая система мотивации будет включать в себя «кнут и пряник». В частности, администрация намерена ввести «соцсоревнование» между районами, победители которого получат поощрение.

«А за невыполнение обязанностей или некачественную уборку будет штраф или расторжение контракта. И с подрядчиком, и с главой», — добавил Ратнер.

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