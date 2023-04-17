В Томске откроется совместная с «Площадью Мира» выставка сибирских художников

17 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В честь 145-летия Томского государственного университета красноярский музейный центр «Площадь Мира» совместно с Институтом искусств и культуры открывают выставку «Поймай меня, если сможешь». Здесь будут представлены работы молодых сибирских художников, которые работают методом художественных исследований.

Экспозиция откроется в субботу, 22 апреля в главном корпусе ТГУ на пр. Ленина, 36. По словам организаторов, каждое произведение здесь представляет из себя уникальную комбинацию методов и выводов, задействованных при создании.

«Например, Александр Михайлов (D3mark0) создает архив фотографий неба из игр разных лет и ведет документальный фоторепортаж классическим методом автоэтнографии. Олег Дитз сканирует вай-фай сети на каждой остановке красноярского маршрута №80. Юлия Шалыгина работает с базой данных нейросетей искусственного интеллекта для создания натюрмортов. Данил Титов ставит эксперименты на себе и ведет документацию о прокрастинации в художественном процессе. Настя Рыбакова, Юра Адомейко, Алина Долбилина работают с научными концепциями и выстраивают новые теории и мифы», — отмечают организаторы.

Также в рамках экспозиции томичи увидят видеоработу выдающихся российских художников — группы «Провмыза», находящаяся в коллекции Музейного центра «Площадь Мира».

В открытии примут участие куратор экспозиции Оксана Будулак, и.о. директора Института искусств и культуры Дмитрий Галкин и куратор галереи «В Главном» Анастасия Куклина. В рамках мероприятия пройдет кураторская экскурсия по выставке.

В 18.00 стартует открытая лекция заведующей сектора кураторских практик красноярского музейного центра «Площадь мира» Оксаны Будулак.

Предполагается, что выставка будет работать до 22 сентября 2023 года. Также запланирована публичная программа от сибирских художников, подробности появятся на сайте.

Вход на открытие выставки бесплатный, по предварительной регистрации.

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