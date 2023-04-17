ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 2,1% годовых

17 апреля 2023 / Реклама, рекламодатель ПАО «Промсвязьбанк» / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ПСБ пополнил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов, предложив вклад в китайских юанях с доходностью до 2,1% годовых.

Доходность по вкладу «В юанях» при размещении средств на год составляет 2,1% годовых, на шесть месяцев – 2% годовых, на три месяца – 1,8% годовых. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней.

«Мы видим растущий интерес клиентов к операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем, который привлекает граждан своей стабильностью. На фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем мы предложили клиентам депозит в юанях с привлекательной доходностью и на разные сроки. Это хорошая возможность диверсифицировать сбережения, поэтому мы ожидаем, что китайский юань продолжит активно замещать доллар и евро в структуре сбережений россиян», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объёме операции от 500 тысяч рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи (с 10.00 до 19.00 МСК).

Условия привлечения срочного банковского вклада «В юанях»: валюта вклада – китайские юани. Срок вклада: 91, 181, 367 дней. Порядок внесения вклада: безналичным путем (перечислением с текущего счета). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый неограниченное количество раз. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «В юанях» с 04.04.2023. Сумма вклада: от 10 000 юаней, срок вклада 91 день, годовая процентная ставка 1,8%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 2,0%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 2,1%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

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