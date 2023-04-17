Сотрудники «Газпромнефть-Востока» презентовали свои экологические и волонтерские проекты

17 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» стали участниками первого регионального форума по корпоративному экологическому волонтерству. Они презентовали свои экологические проекты и волонтерские инициативы, которые были реализованы за последние несколько лет и стали знаковыми для Томской области. Всего в работу форума были вовлечены более двухсот руководителей, главных экологов промышленных предприятий и малого бизнеса, а также представители власти, студенты вузов и техникумов.

Цель проведения форума — создание централизованного сообщества, формирующего актуальную экологическую повестку региона с учетом инициатив бизнес-сообщества, студенческих организаций и общественников. Формирование общего центра позволит выдвигать и совместно реализовывать крупные экологические инициативы.

В «Газпромнефть-Востоке» разработана сбалансированная система управления по направлению охраны окружающей среды, охраны здоровья и труда, соответствующая требованиям российского законодательства, а также международным стандартам. Кроме того, предприятие уделяет много внимания социальным и волонтерским экологическим акциям. Среди них очистка родников и создание комфортной инфраструктуры в Михайловской роще, расположенной в центре города. Волонтеры «Газпромнефть-Востока» своими силами провели благоустройство экологической тропы в парке «Околица». Ежегодно сотрудники офиса и месторождений проводят весенние субботники, высаживают кедры в пригородных парках.

«Мы выступили на форуме, представив свои экологические проекты и волонтерские инициативы, послушали выступления приглашенных спикеров и коллег из других предприятий региона. Экология — это то направление, где желаемого и весомого результата нельзя достичь в одиночку. Поэтому мы готовы объединиться и стать участниками единого центра по координации общественных экологических инициатив Томского бизнес-сообщества», — отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

«Бизнес-сообщество Томской области активно интересуется вопросами экологии и реализует свою „зеленую“ стратегию. Это означает, что и производственный сектор, и общественники близки и объединены одной целью: общими усилиями сделать наш регион экологичным», — считает директор областного государственного бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» Юлия Лунева.

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