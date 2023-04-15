Три человека погиби при пожаре в Томской области

15 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 15 апреля, в городе Асино на ул. Кривая, 7 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в 2-этажном брусовом жилом доме с надворными постройками поступило в 2.55. К приезду пожарных, надворные постройки были полностью охвачены огнем, обрушилась крыша.

В 4.50 сотрудники МЧС обнаружили тело первого погибшего. В 6.01 и 6.06 — тела еще двоих. возгорание было ликвидировано в 6.22. Площадь пожара составил 181 кв. метр. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек.

В свою очередь в пресс-службе регионального СУ СКР сообщают, что по факту трех человек в результате пожара в жилом доме возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Уточняется, что в здании проживали 14 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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