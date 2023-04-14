Сотрудники «Газпромнефть-Востока» поделились практиками эффективного социального менеджмента

14 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» стали участниками II Сибирского форума «Производительность и устойчивое развитие». Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока», выступила в треке по социальной ответственности бизнеса, где представила существующие практики и поделилась опытом, наработанным с момента основания предприятия.

За 18 лет «Газпромнефть-Востоком» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», было поддержано более 350 проектов, а также строительство и реновация 27 крупных инфраструктурных объектов.

Форум стал площадкой открытого диалога двух сторон: бизнеса, инвестирующего средства в социальное развитие региона, и некоммерческих организаций, предлагающих проекты с соответствующей повесткой. Главный дискуссионный вопрос: как сделать, чтобы предприятия чаще поддерживали НКО, а те, в свою очередь, создавали проекты, которые бы отражали запросы жителей и ценности компаний. Организаторы тщательно подошли к выбору спикеров — они делали акцент на те предприятия и организации, которые реально решают значимые для территорий проблемы, используют инновационные и креативные инструменты, а также надежны в партнерстве.

В рамках форума состоялось награждение победителей первого регионального конкурса в области благотворительности и социального предпринимательства «Бизнес во благо». «Газпромнефть-Восток» стал победителем сразу в двух номинациях: «За лучшую программу корпоративной социальной ответственности — 2022» и «За лучшую благотворительную акцию — 2022» (волонтерский проект «От сердца к сердцу»).

— Сегодня я вижу много знакомых лиц в зале, это значит, мы вместе уже работали или встречались во время реализации или обсуждения социальных проектов. Мы выступаем за проактивную позицию по выявлению обратной связи от местного социума, ведь это помогает сформировать актуальные и востребованные социальные инициативы. Недавно мы выбрали 15 проектов, которые стали победителями нашего грантового конкурса в этом году. Уверена, каждый из них поможет повысить качество жизни в регионе и раскроет потенциал активных сибиряков. Говоря проще — откроет новые возможности и станет сильной мотивацией для развития, — отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

— Благотворительность — это не только про финансовую поддержку. Это объединение усилий для совместного решения социальных проблем. Это всегда двусторонний диалог, и на данном форуме мы впервые создали такую площадку по обмену мнениями и опытом. Уверена, каждый из участников использовал имеющиеся возможности для расширения своего социального потенциала, — считает руководитель сообщества социальных предпринимателей и некоммерческих организаций Томской области Дарья Анисимова.

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