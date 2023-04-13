18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске снесут горевшие дома на Гоголя и Красноармейской

Город, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска интересные новости деревянная архитектура В Томске снесут горевшие дома на Гоголя и Красноармейской

Власти Томска планируют снести дома по ул. Гоголя, 36/1, 36/2, 36/3 и Красноармейской, 43/1, 43/2, где ранее происходили пожары. Предполагается, что их демонтируют в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее решение приняли на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Двухэтажные деревянные дома 1958-1960х годов постройки были признаны аварийными в 2014–2015 годах. После расселения все здания были отключены от ресурсов — отопления, водоснабжения и электричества. Дома законсервировали и поставили в очередь на снос в плановом порядке.

«Мы как можно скорее найдем подрядчика для сноса этих зданий. Пока они стояли законсервированные, то они не представляли опасности. Сейчас же это место привлекает лиц без определенного места жительства, подростков. Из-за этого возникают пожары, и, как следствие, обрушение стен. Вновь законсервировать дома уже не получится, они сильно пострадали от огня, это просто неэффективно. Поэтому в ближайшее время их здесь уже не будет», — рассказал и. о. главы администрации Советского района Вячеслав Шипицын.

В свою очередь районная администрация оперативно подготовила документы и вынесла на комиссию вопрос о сносе зданий. На эти цели из фонда КЧС выделят 7,9 млн рублей.

В сообщении уточняется, что вместо снесенных домов может появиться детский сад.

Фото: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Чебурашка» идет в гости: цифровая премьера кинохита в Wink состоится 16 марта

16 марта 2023
Томские новости

«Ростелеком-Солар» взял под контроль привилегированный доступ

22 марта 2023
Томские новости

Томичей приглашают на субботники

13 апреля 2023
Томские новости

Сегодня жителей Ленинского района Томска ожидает отключение воды

12 апреля 2023
Томские новости

Томское антикафе Cat Space ищет котонянь

29 марта 2023
Томские новости

В Томске появился новый стрит-арт от известного художника Ильи Wince Маломощенко

11 апреля 2023
Томские новости

Популяризатор науки Тимофей Хирьянов расскажет томичам о красоте программирования Python

29 марта 2023
Томские новости

Томичей приглашают на презентацию путеводителя по новосибирскому авангарду

3 апреля 2023
Томские новости

В томском Ботсаду в третий раз пытаются вырастить дуриан

27 марта 2023