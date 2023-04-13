В Томске снесут горевшие дома на Гоголя и Красноармейской

13 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Власти Томска планируют снести дома по ул. Гоголя, 36/1, 36/2, 36/3 и Красноармейской, 43/1, 43/2, где ранее происходили пожары. Предполагается, что их демонтируют в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее решение приняли на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Двухэтажные деревянные дома 1958-1960х годов постройки были признаны аварийными в 2014–2015 годах. После расселения все здания были отключены от ресурсов — отопления, водоснабжения и электричества. Дома законсервировали и поставили в очередь на снос в плановом порядке.

«Мы как можно скорее найдем подрядчика для сноса этих зданий. Пока они стояли законсервированные, то они не представляли опасности. Сейчас же это место привлекает лиц без определенного места жительства, подростков. Из-за этого возникают пожары, и, как следствие, обрушение стен. Вновь законсервировать дома уже не получится, они сильно пострадали от огня, это просто неэффективно. Поэтому в ближайшее время их здесь уже не будет», — рассказал и. о. главы администрации Советского района Вячеслав Шипицын.

В свою очередь районная администрация оперативно подготовила документы и вынесла на комиссию вопрос о сносе зданий. На эти цели из фонда КЧС выделят 7,9 млн рублей.

В сообщении уточняется, что вместо снесенных домов может появиться детский сад.

Фото: пресс-служба мэрии

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