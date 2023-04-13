Пожар в томском кафе ликвидирован

13 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Томские пожарные ликвидировали открытое горение в здании кафе «У фонтана», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар удалось локализовать в 13.06. К 13.33 было полностью ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, площадь пожара составила 300 кв. метров.

На месте работали 53 человека и 15 единиц техники.

Напомним, сообщение о пожаре в здании на ул. Причальная, 1/6 поступило сегодня, 13 апреля, в 12.17. Ликвидацию возгорания осложнали сильные порывы ветра.

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