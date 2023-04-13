Гендиректор томского производителя МДФ «Монолит-строй» покидает свой пост

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2023 // Фото: vk.com/rabotavlatat

Генеральный директор ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске) Даниил Рябченко покидает свой пост, его место займет первый заместитель гендиректора компании Владимир Мичурин, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Мичурин назначен исполняющим обязанности генерального директора с 12 апреля.

«Я планировал сменить место работы ранее, но сначала было необходимо ввести завод OSB-плит (введен в сентябре 2022 года — прим.ред.). Меняю сферу деятельности, но остаюсь в Томске, моя работа не будет связана напрямую с производством», — сообщил «Интерфаксу» Рябченко.

Он также сообщил, что реализация намеченных инвестпроектов идет по запланированному графику: завод по производству карбамидоформальдегидного концентрата (КФК, химическое сырье для производства древесных плит) строится, к проекту по производству березовой фанеры новое руководство приступит позднее, когда будет построен завод КФК.

Ранее со ссылкой на вице-губернатора Томской области Андрея Кнорра сообщалось, что проекты развития в сфере ЛПК, в том числе проекты «Латата», «приостановлены и заморожены, пока не прояснится логистика, связанная с переходами». Речь идет о проблемах с экспортом лесоматериалов из Томской области в азиатские страны. В настоящее время продукция ЛПК вывозится из региона через ближайший пункт пропуска в Курганской области, расположенный далеко от Томской области.

Также сообщалось, что «Монолит-строй» строит завод КФК (объем инвестиций составляет 4 млрд рублей), планирует построить завод по производству березовой фанеры (1,2 млрд рублей).

Завод МДФ «Латат» был введен в 2010 году, в 2012 году вышел на проектную мощность. Предприятие имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (межкомнатные двери, ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным самой компании, это один из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

ООО «Монолит-строй», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2004 году, в равных долях принадлежит кипрской Entomo Ltd и Ирае Гильмутдиновой.

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