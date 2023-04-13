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Инфраструктура связи «Ростелекома» готова к весеннему паводку в Томской области

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Специалисты «Ростелекома» провели подготовительные работы на случай половодья в Томской области.

В режим повышенной готовности приведены 22 бригады. В распоряжении сотрудников есть все необходимое для быстрого восстановления связи в случае аварийной ситуации. Подготовлены ремонтные комплекты, резервные генераторы, лодка, спасательные жилеты, запас ГСМ, автомобили повышенной проходимости и звукоусиливающая передвижная станция, которая в случае необходимости оповестит население об опасности.

«Наши сотрудники, которые входят в состав восстановительных бригад это опытные специалисты, которые не один раз отрабатывали действия по устранению аварий на сетях связи. Отмечу, что ключевое оборудование „Ростелекома“ расположено вдали от наиболее подтопляемых территорий», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Первой из крупных рек региона вскрывается Томь, затем Обь, Чулым, Кеть, Васюган и Чая. Планируемая дата начала ледохода 17 апреля.

«В этом году критического поднятия воды не предвидится. Максимальный уровень весеннего половодья на 30-40 см около или ниже нормы. Возможно небольшое подтопление в Молчанове, Тегульдете, Никольском. Толщина льда на конец марта тоже в пределах нормы», — прокомментировала Валентина Кравченко начальник отдела гидрологии Томского ЦГМС.

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