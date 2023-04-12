На Коммунальном мосту Томска на сутки ограничат движение большегрузов

12 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В четверг, 13 апреля, в Томске запретят движение транспортных средств массой более 5 тонн по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии

Ограничение продлится с 21.00 четверга до 21.00 пятницы, 14 апреля. В это время будут проводиться работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты.

Предполагается, что ограничения позволят исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих машин.

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