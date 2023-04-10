В Томске по ночам будут реже перекрывать движение по Коммунальному мосту

10 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске демонтировали знаки, запрещающие въезд на Коммунальный мост в ночное время.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, теперь машины могут проезжать здесь в круглосуточном режиме. Однако продолжает действовать ограничение на движение большегрузов в дневное время.

Ранее дорожные знаки установили здесь, чтобы ограничить движение транспорта по мосту на время ночной уборки объекта от снега и ремонта дефектов дорожного полотна.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».