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Томские врачи спасли мужчину, который попал под поезд

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Врачи томской больницы скорой медицинской помощи спасли 59-летнего мужчину, который попал под поезд в конце января, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Пострадавший поступил в больницу в состоянии комы, и порядка трех недель находился в реанимации. Команда специалистов провела восемь операций, чтобы спасти жизнь пациента.

Изначально его госпитализировали с множественными переломами бедер, костей голени, нестабильным повреждением тазового кольца. Усугублялось состояние травмой грудной клетки с разрывом легкого, который привел к скоплению крови и воздуха в легких.

Медики экстренно наложили специальные аппараты внешней фиксации для стабилизации переломов костей бедер, голени и таза. На момент поступления сердечно-сосудистая система пациента не справлялась самостоятельно, то есть была нарушена способность сердца перекачивать кровь.

«Порядка трех недель находился на ИВЛ в реанимации, первую — он находился в состоянии комы. Противошоковая интенсивная терапия, гемостаз, а позднее антибактериальная, седативная и симптоматическая терапия — все это использовали врачи, чтобы спасти пациента. Из комы он начал выходить на пятый день, и, когда состояние стабилизировалось, медики приступили ко второму этапу — проведению операций», — рассказал главный врач БСМП Олег Попадейкин.

В итоге мужчина перенес 8 различных операций. За пациента боролась междисциплинарная бригада врачей — травматологи-ортопеды, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, которым удалось спасти жизнь пациента. В марте мужчину перевели из реанимации в отделение травматологии. Сейчас он проходит реабилитацию, медики делают благоприятные прогнозы.

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