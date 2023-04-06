С начала года сибиряки списали более 1,4 миллиарда бонусов СберСпасибо

6 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено банком

За первый квартал 2023-го года клиенты Сбера списали на товары и услуги свыше 1,4 млрд бонусов. Для сравнения, по итогам первого квартала прошлого года, эта сумма была на 400 миллионов меньше, сообщает пресс-служба банка.

Сибиряки потратили больше всего бонусов в категории «Маркетплейсы и универсамы» - сумма списания превысила 217 миллионов бонусов СберСпасибо. Также были популярны и другие категории покупок. У томичей, например, наибольшей популярностью пользовались категории одежда и обувь, в этом году траты превысили 21 млн бонусов СберСпасибо, по 15,7 млн пришлось на покупки в маркетплейсах и супермаркетах в кафе и ресторанах томичи потратили почти 15 млн бонусов СберСпасибо.

«СберСпасибо сегодня – программа лояльности, которая дает нашим клиентам привилегии в получении выгоды и, что намного важнее, возможность экономить. Например, один из наших клиентов в первом квартале единовременно списал в СберМегаМаркете более 270 тысяч накопленных бонусов, не потратив на свои покупки средства со своего счета. Клиенты Сбера могут таким способом оплачивать покупки, коммунальные услуги, конвертировать в рубли – мы регулярно работаем над специальными предложениями и возможностями, увеличивая перечень компаний-партнеров», -- отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Ознакомиться со всеми возможностями бонусной программы, узнать свой уровень привилегий и перечень компаний-партнеров можно на официальном сайте.

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