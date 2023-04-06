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Жители Томской области смогут написать Тотальный диктант на селькупском языке

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В субботу, 8 апреля, в городе Колпашево Томской области все желающие смогут написать «Тотальный диктант» на селькупском языке. В этом году впервые в рамках акции текст будет продиктован на разных языках, сообщают организаторы.

Проект получил название «Тот.Язык». Как объясняют координаторы акции, это тот язык, на котором говорят в конкретном регионе, «тот язык, который можно изучать; тот язык, который позволяет почувствовать различия и единство всех языков».

Для акции лингвисты специально перевели часть текста Василия Авченко — автора произведения этого года — на другие языки. Диктант на «Тот.Языке» оцениваться не будет, но все работы будут проверены. Текст продиктуют сами носители языка.

«По данным проекта „Языки России“ Института языкознания РАН, адыгейский, удмуртский, чувашский и марийские языки находятся в уязвимой ситуации, передаются в основном в селах. Селькупский язык отнесен к засыпающим языкам, то есть регулярная коммуникация на нем не происходит. Сохранять этот язык помогает Межэтническая ассоциация „Ильсат“, которая и перевела текст диктанта», — рассказывают организаторы.

Помимо селькупского, в России можно будет написать текст на адыгейском языке в Майкопе, на марийском в Йошкар-Оле, на удмуртском в Ижевске, на чувашском в Чебоксарах, на армянском в Ростове-на-Дону.

За рубежом специальный диктант пройдет в Казахстане и Узбекистане на казахском, узбекском и каракалпакском языках.

Зарегистрироваться на площадку Тотального диктанта на селькупском языке можно по ссылке.

Площадки проекта «Тот.Язык»:

Селькупский:

Адыгейский:

Армянский:

Казахский:

Каракалпакский:

Марийский:

Удмуртский:

Узбекский:

Чувашский

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