Жители Томской области смогут написать Тотальный диктант на селькупском языке

Томский Обзор / Фото: 6 апреля 2023 // Фото: https://vk.com/totaldict_tomsk

В субботу, 8 апреля, в городе Колпашево Томской области все желающие смогут написать «Тотальный диктант» на селькупском языке. В этом году впервые в рамках акции текст будет продиктован на разных языках, сообщают организаторы.

Проект получил название «Тот.Язык». Как объясняют координаторы акции, это тот язык, на котором говорят в конкретном регионе, «тот язык, который можно изучать; тот язык, который позволяет почувствовать различия и единство всех языков».

Для акции лингвисты специально перевели часть текста Василия Авченко — автора произведения этого года — на другие языки. Диктант на «Тот.Языке» оцениваться не будет, но все работы будут проверены. Текст продиктуют сами носители языка.

«По данным проекта „Языки России“ Института языкознания РАН, адыгейский, удмуртский, чувашский и марийские языки находятся в уязвимой ситуации, передаются в основном в селах. Селькупский язык отнесен к засыпающим языкам, то есть регулярная коммуникация на нем не происходит. Сохранять этот язык помогает Межэтническая ассоциация „Ильсат“, которая и перевела текст диктанта», — рассказывают организаторы.

Помимо селькупского, в России можно будет написать текст на адыгейском языке в Майкопе, на марийском в Йошкар-Оле, на удмуртском в Ижевске, на чувашском в Чебоксарах, на армянском в Ростове-на-Дону.

За рубежом специальный диктант пройдет в Казахстане и Узбекистане на казахском, узбекском и каракалпакском языках.

Зарегистрироваться на площадку Тотального диктанта на селькупском языке можно по ссылке.

Площадки проекта «Тот.Язык»:

Селькупский:

Россия, Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, д. 75, отдел библиотечного обслуживания № 3.

Адыгейский:

Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 13, Парк науки и инноваций Адыгейского госуниверситета. Диктует Мурат Наток, член совета Адвокатской палаты Республики Адыгея.

Россия, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В. И. Ленина, д. 21, центральная библиотека. Диктует Суанда Пхачияш, главный редактор газеты «Единство».

Армянский:

Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42, Южный федеральный университет.

Казахский:

Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 16 А, Университет «Туран».

Каракалпакский:

Узбекистан, г. Нукус.

Марийский:

Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 28, Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна.

Удмуртский:

Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 22, библиотека-филиал им. Флора Васильева (Центр удмуртской культуры).

Узбекский:

Узбекистан, г. Нукус.

Чувашский

Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, новый корпус Чувашского государственного университета.

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