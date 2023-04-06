Жители Томской области смогут написать Тотальный диктант на селькупском языке
В субботу, 8 апреля, в городе Колпашево Томской области все желающие смогут написать «Тотальный диктант» на селькупском языке. В этом году впервые в рамках акции текст будет продиктован на разных языках, сообщают организаторы.
Проект получил название «Тот.Язык». Как объясняют координаторы акции, это тот язык, на котором говорят в конкретном регионе, «тот язык, который можно изучать; тот язык, который позволяет почувствовать различия и единство всех языков».
Для акции лингвисты специально перевели часть текста Василия Авченко — автора произведения этого года — на другие языки. Диктант на «Тот.Языке» оцениваться не будет, но все работы будут проверены. Текст продиктуют сами носители языка.
«По данным проекта „Языки России“ Института языкознания РАН, адыгейский, удмуртский, чувашский и марийские языки находятся в уязвимой ситуации, передаются в основном в селах. Селькупский язык отнесен к засыпающим языкам, то есть регулярная коммуникация на нем не происходит. Сохранять этот язык помогает Межэтническая ассоциация „Ильсат“, которая и перевела текст диктанта», — рассказывают организаторы.
Помимо селькупского, в России можно будет написать текст на адыгейском языке в Майкопе, на марийском в Йошкар-Оле, на удмуртском в Ижевске, на чувашском в Чебоксарах, на армянском в Ростове-на-Дону.
За рубежом специальный диктант пройдет в Казахстане и Узбекистане на казахском, узбекском и каракалпакском языках.
Зарегистрироваться на площадку Тотального диктанта на селькупском языке можно по ссылке.
Площадки проекта «Тот.Язык»:
Селькупский:
- Россия, Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, д. 75, отдел библиотечного обслуживания № 3.
Адыгейский:
- Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 13, Парк науки и инноваций Адыгейского госуниверситета. Диктует Мурат Наток, член совета Адвокатской палаты Республики Адыгея.
- Россия, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В. И. Ленина, д. 21, центральная библиотека. Диктует Суанда Пхачияш, главный редактор газеты «Единство».
Армянский:
- Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42, Южный федеральный университет.
Казахский:
- Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 16 А, Университет «Туран».
Каракалпакский:
- Узбекистан, г. Нукус.
Марийский:
- Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 28, Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна.
Удмуртский:
- Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 22, библиотека-филиал им. Флора Васильева (Центр удмуртской культуры).
Узбекский:
- Узбекистан, г. Нукус.
Чувашский
- Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, новый корпус Чувашского государственного университета.
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