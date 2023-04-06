Иномарка въехала в дерево в Томске

6 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 6 апреля, в Томске Toyota Corolla въехала в дерево, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.10 на ул. Красноармейской, 44. В результате ДТП 29-летний мужчина-водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.

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