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Иномарка въехала в дерево в Томске

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Сегодня утром, 6 апреля, в Томске Toyota Corolla въехала в дерево, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.10 на ул. Красноармейской, 44. В результате ДТП 29-летний мужчина-водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.

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