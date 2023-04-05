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Пенсионер, убивший односельчанина из-за неправильно пожаренной картошки, предстанет перед судом в Томской области

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В Томской области направлено в суд уголовное дело пожилого жителя села Мельниково Шегарского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 8 февраля 2023 года 65-летний мужчина у себя дома поссорился с гостем из-за того, что тот неправильно пожарил картошку. В итоге обвиняемый схватил со стола кухонный нож и нанес пострадавшему несколько ударов в живот. В итоге гость скончался на месте от полученных повреждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Пенсионер полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в Шегарский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

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