Томичей приглашают на читку материалов следственного дела поэта Николая Клюева

5 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

Сегодня, 5 апреля, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет читка материалов архивно-следственного дела поэта Николая Клюева, расстрелянного в Томске по постановлению тройки НКВД в 1937 году.

Как сообщают организаторы, мероприятие проходит в рамках нового проекта музея — театрально-документальная лаборатория «Личное дело. Томск». Режиссер Алена Шафер и студенты томских вузов показывают аудитории перформансы, основанные на материалах архивно-следственных дел.

«Читка предполагает погружение в то время, в историю людей. Клюевское дело было частично сфабриковано, мы про это говорим и отмечаем, почему это видно из текста. Поэтому это своеобразный разбор документов при помощи актеров», — рассказывала «Томскому Обзору» режиссер проекта Алена Шафер.

Читка проходит под живую музыку и включает в себя элементы иммерсивности — зрителям предлагается надеть маски для более полного погружения.

Куратором проекта выступает Ирина Неустроева, консультантом — сотрудник мемориального музея Василий Ханевич. Участники — Лука Белозеров, Злата Буянкина, Татьяна Ласькова, Алена Полосина, Арина Рыбакова, Виктория Тихон, Мария Чурикова, Максим Шатров.

Читка стартует в 17.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный по предварительной регистрации.

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